Trotz der widrigen Umstände gibt es in Herxheim wieder ein Plätzelfeschd, wenn auch in abgespeckter Form. Am vorletzten Augustwochenende treffen sich zahlreiche Bands aus der Region, um mit ihren Fans drei Tage lang zu feiern und Kunst unterschiedlicher Spielarten unter Beweis zu stellen.

Nach dem coronabedingten Ausfall im vergangenen Jahr geht das Plätzelfeschd zum 25. Mal über die Bühne. Insgesamt 586 Konzerte vor geschätzt 130.000 Zuschauern hat der Verein Interkunst