Es ist mal wieder fünf vor zwölf: Für die traditionsreiche Karlsruher Majolika-Manufaktur geht es erneut um alles oder nichts. Ein Investor steht bereit, aber ist der auch genehm angesichts drohender Natureingriffe und Kommerzialisierung? Und wer bezahlt die Sanierung?

Für die 1901 mit Zustimmung des Großherzogs Friedrich I. auf Anregung der Künstler Hans Thoma und Wilhelm Süs gegründete „keramische Anstalt“, die 1909 an den heutigen Standort im Hardtwald beim Karlsruher Schlosspark übersiedelte, ist die Situation nicht neu: Die „Staatliche Majolika Manufaktur Karlsruhe“, heute die einzige noch bestehende Einrichtung ihrer Art in Deutschland, stand schon des Öfteren vor dem Aus. Jetzt steht sie wieder einmal am Scheideweg.

„Ohne Förderung kam die Manufaktur bisher nie aus“, sagt Klaus Lindemann, der Vorsitzende der Majolika-Stiftung für Kunst und Kulturförderung, der einzigen Gesellschafterin der GmbH. Sie entstand, als 2011 die Liquidation drohte. Zuvor hatte es mehrere unterschiedliche Betreiber und mehrfach wechselnde Gesellschaftsformen gegeben, und die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) musste sich auf Vorgabe der EU von bankfremden Geschäften und Beteiligungen trennen. Die privaten Gönner des damaligen „Freundeskreises“ sprangen ein – mit Begleitung der Stadt.

Immerhin steht inzwischen ein Bebauungsplan

Die Lage hat sich seither nicht merklich gebessert. Zumal sie verzwickt erscheint. Die Immobilie gehört der städtischen Holding KVVH. Die Markenrechte und die GmbH sind in der Hand der Stiftung. Und bei allem, was an Gebäuden und Technik zu tun oder zu lassen ist, reden Baubehörden, Denkmalschutz und Naturschutz gewichtig mit. Immerhin ist inzwischen vom Gemeinderat zur baurechtlichen Absicherung ein Bebauungsplan für das gesamte Areal auf den Weg gebracht – er umfasst auch eine Dependance der Stadtwerke. Der wäre aber ohnehin nötig gewesen.

Nach mehreren potenziellen Investoren mit Interesse an den Gebäuden, nicht aber an der Keramik, kam 2018 der Name Ralf Müller ins Spiel. Dem Unternehmer gehören bereits die 1794 gegründete Keramikmanufaktur in Zell am Harmersbach mit der bekannten Marke „Hahn und Henne“ und auch die Dorotheenhütte in Wolfach, die 1947 von zwei Hamburger Kaufleuten gegründete letzte Mundblashütte des Schwarzwalds.

Wer finanziert die teure Sanierung?

Was Müller angeht, wird im Rathaus offenbar ein Erbpachtvertrag favorisiert. Dann wäre zu klären, wer – Stadt oder Betreiber – die mutmaßlich siebenstelligen Sanierungskosten an Gemäuern, an deren Innenleben und der Infrastruktur zu stemmen hätte. Was Letztere angeht, dürfte es wohl vor allem um die künftige Zufahrt Streit geben. Mit dem jetzigen Behelf geht es nicht, jede denkbare Lösung aber bedeutet einen Eingriff in den Hardtwald, und der ist Naturschützern und ihren Unterstützern im Gemeinderat heilig.

Die Stiftung verhandelt weiter wegen des GmbH-Verkaufs mit dem Unternehmer, der auch einen Teil seiner Zeller Produktion nach Karlsruhe verlagern möchte. Laut Lindemann hat er zugesagt, die sehr verschiedenen Marken auch strikt zu trennen. Die Sache sei nicht ganz einfach, so der Stiftungsvorstand, denn es gehe ja um Markenrechte, Künstlerverträge und Lagerbestände. Man wolle dabei nichts überstürzen und „auf keinen Fall die Majolika verscherbeln“.

Stadt will nicht auf Dauer fördern

Im Rathaus ist Kulturbürgermeister Albert Käuflein (CDU) für den Fall zuständig. Er hoffe, dass die Gespräche mit Müller zu einer Lösung führen, sagt aber auch, dass für Stiftung, Investor und Gemeinderat sehr wohl ein gewisser Zeitdruck bestehe. Er sieht den Ball derzeit bei Stiftung und Müller liegen. Auf Seiten der Stadt gebe es „keine Förderbereitschaft auf Dauer“. Die Höhe derzeit: 300.000 Euro im Jahr.

Die Zukunft der künstlerischen Produkte aus dem Hardtwald, wo das 1936 von Else Bach kreierte „Bambi“ zum bekanntesten deutschen Filmpreis wurde, hängt nun in erster Linie am Gemeinderat. Dort gibt es zwei starke Gruppen. Die einen sehen mit einem Partner wie Müller einen Weg, die Majolika wirtschaftlich weiterzuführen. Die anderen – allen voran die starke Fraktion der Grünen – fürchten Natureingriffe im Hardtwald und eine Kommerzialisierung , wenn der Besucherstrom wie erhofft stark ansteigt. Denn ein Investor müsste angesichts der Investitionen mit der Majolika Geld verdienen. Auch unter den Künstlern fürchten manche wohl einen „Rummelplatz“.

Viele bedeutende Manufakturen sind bereits geschlossen

Die Frage ist, wie viel Zukunft die Traditionsstätte auch unter ihrem neuen Geschäftsführer Klaus Gutkowski, einem erfahrenen Keramikkünstler, noch haben wird. Der Keramik- und Porzellanmarkt ist schwierig geworden, auch andere bedeutende Manufakturen wie Ludwigsburg mussten schon aufgeben oder Kooperationen eingehen. Und Unikate sind nun mal keine Schnäppchen.

Klappt es mit Investor Müller? Kommt es zu einem Plan B, den die Stiftung laut Lindemann in der Schublade hat? Oder senkt sich am Ende doch der Daumen? Lange hat man in Karlsruhe das heikle Problem vor sich hergeschoben. Jetzt werden die Kassen klamm, ein neuer Haushalt steht an und es muss eine Lösung gefunden werden.