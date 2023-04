Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beim Blick in die stark ausgedünnten Publikumsreihen dieser Tage weiß man nicht, ob man traurig sein soll, wie wenige da sein wollen und dürfen. Oder ob man sich freuen soll, dass überhaupt noch was möglich ist. Wieder einmal sind Veranstalter einer extremen Stressprobe ausgesetzt. Können sie so wirtschaften?

„Ganz schlecht. Es ist beängstigend“, antwortet Dragan Vukmirovic auf die Frage, wie das Geschäft seiner Landauer Filmwelt denn gerade so laufe. Unter der Woche sei