Im Theaterdorf Ötigheim bei Rastatt hoffen alle, dass es jetzt endlich wieder einen Theatersommer gibt. Die vergangenen beiden Jahre konnten Deutschlands größte Freilichtbühne und der sie tragende Verein nur mit Zuschüssen und Spenden überstehen, die finanziellen Schwierigkeiten dauern aber noch an. Nun soll am 18. Juni mit Schillers „Wilhelm Tell“ die verschobene Jubiläumsinszenierung Premiere haben. Geplant sind bis 25. August außerdem: das unverwüstliche Musical „Der kleine Horrorladen“ von Howard Ashman nach dem Film von Roger Corman, dann „Max und Moritz“ in einer Fassung von Torsten Krug, ein festliches Konzert „Oper trifft Hollywood“ sowie Gastspiele von Marshall & Alexander, Beatrice Egli, Peter Kraus, Glasperlenspiel und The Bootleg. Die Zuschauerplätze in Ötigheim sind alle überdacht. Der Vorverkauf ist bereits angelaufen, Kartenbestellung unter Telefon 07222 968790 und per E-Mail an info@volksschauspiele.de. Im Netz: www.volksschauspiele.de.