Nach einem Jahr ohne große Projektionen starten am 18. August in Karlsruhe wieder Schlosslichtspiele. Wie Programm und Infrastruktur des Festivals gestaltet werden, steht allerdings noch nicht fest. So kann es immer noch sein, dass Menschen nicht lange vor Ort verweilen dürfen.

Das Festival, bei dem eigens geschaffene digitale Kunstwerke auf die barocke Fassade des Karlsruher Schlosses projiziert werden, hat in normalen Jahren tausende Zuschauer angelockt, die es sich mit Decken