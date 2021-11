Für den Auftritt des Comedian Torsten Sträter am Dienstag um 20 Uhr in der Landauer Festhalle gibt es noch Restkarten ab 18 Uhr an der Abendkasse. Zu sehen gibt es das Programm „Schnee, der auf Ceran fällt“. In der Warnstufe zwei gelte noch 3G, teilt die Herxheimer Agentur Roth als Veranstalter mit.

Torsten Sträter, der durch viele TV-Auftritte bekannt ist, verspricht für sein Liveprogramm: „Ich bringe ganz frische Geschichten mit, nichts, was Sie vorab schon aus dem TV kennen, und zwischendurch erzähle ich Ihnen, was sonst noch war. Eine Führung durch die ganze Welt der Idiotie, die Einsicht, dass nichts menschlicher ist als das Missgeschick, seltsame Berichte vom Rand der schiefen Ebene, dann ergänze ich den Abend noch mit Schilderungen, die ich mir auf gar keinen Fall verkneifen kann, mache den Sack zum Ende hin mit einer sehr guten Geschichte zu, und wenn Sie dann noch können, hagelt’s Zugaben.“

Um die Corona-Kontrolle am Eingang zu entzerren, hat der Veranstalter folgende Regel beschlossen: Einlass für Sitzplätze in geraden Reihen ist zwischen 18 und 19 Uhr, für die anderen ab 19 Uhr. Masken müssen auch am Platz getragen werden. Infos finden sich unter www.roth-friends.de.