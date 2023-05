Sonnenfreunde sollten sich in Baden-Württemberg nicht zu früh freuen: Nach dem teils sehr sonnigen, vereinzelt aber schon ungemütlichen Sonntag wird in den kommenden Tagen neuer Regen über die eine oder andere Region im Land hinwegziehen. Das meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag.

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach den Prognosen lässt sich die Sonne zum Start der Woche zwar oft blicken, vor allem im Bergland kommen dann aber Wolken auf. Ab Mittag wird es vermehrt regnen, auch Gewitter mit Sturmböen, Starkregen und Hagel sind möglich. Die Höchsttemperaturen erwarten die Meteorologen zwischen 20 Grad in den höchsten Lagen und 28 Grad in der Kurpfalz.

Nach örtlich weiteren Schauern und einzelnen Gewitter mit stürmischen Böen in der Nacht wird es auch am Dienstag wenig sommerlich. Der DWD warnt sogar vor lokaler Unwettergefahr. Die Höchstwerte liegen laut Vorhersage im Bergland bei 17 Grad, am Rhein werden bis 23 Grad erwartet.

Bis zum Wochenende sollen sich laut DWD Sonne und Wolken sowie schwache Schauer ablösen. Eine frühe Prognose zum Pfingstwochenende wagen die Experten auch: Demnach soll es am Freitag und Samstag freundliche Abschnitte geben, weitgehend bleibe es wohl niederschlagsfrei, hieß es. Es werden Höchstwerte erwartet von meist zwischen 15 und 20 Grad, im Südwesten bis 23 Grad. Langsam werde es dann auch wieder wärmer.

Vorhersage des DWD