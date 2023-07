Der vom Papst aus dem Vatikan verwiesene Erzbischof Georg Gänswein wird ab Herbst regelmäßig Gottesdienste im Freiburger Münster leiten. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs zwischen Gänswein und dem Freiburger Erzbischof Stefan Burger, wie die Erzdiözese am Montag mitteilte. Bei dem Gespräch am Freitag sei zudem vereinbart worden, dass der Ehrendomherr im Freiburger Münster etwa Firmungen oder örtliche Festgottesdienste übernehme, hieß es weiter.

Freiburg (dpa) - Wie erwartet wird Gänswein darüber hinaus keine Stelle im Ordinariat und auch sonst keine dauerhafte Tätigkeit in der Freiburger Erzdiözese übernehmen.

Gänswein war viele Jahre Privatsekretär und Vertrauter des deutschen Papstes Benedikt XVI. und kümmerte sich bis zu dessen Tod an Silvester 2022 um den emeritierten Pontifex.

Das Verhältnis zwischen dem heutigen Papst Franziskus und Gänswein gilt seit vielen Jahren als belastet, weil sich Benedikt nach seinem Rücktritt häufig in kirchenpolitischen Fragen zu Wort meldete und den Kurs des Nachfolgers kritisierte. Seit einigen Tagen wohnt der 66-Jährige wieder in Freiburg, nachdem der Papst Mitte Juni verfügt hatte, Gänswein müsse in die Großstadt im Breisgau ziehen.

