Erzbischof Stephan Burger ist bei der Freiburger Osternachtsfeier auf den Missbrauchsbericht eingegangen, der am 18. April für das Erzbistum veröffentlicht werden soll. «Wir werden uns für unsere Erzdiözese übernächste Woche diesem Bericht zu stellen haben», sagte der hohe katholische Geistliche laut Erzdiözese am späten Samstagabend im Freiburger Münster. Berichte über Missbrauchserfahrungen innerhalb der Kirche wie auch in anderen Bereichen der Gesellschaft nannte Burger in seiner Predigt «belastend und verstörend».

Freiburg (dpa/lsw) - Der Bericht über den Umgang von Bistumsverantwortlichen mit sexuellem Missbrauch sollte ursprünglich im Oktober öffentlich gemacht werden - es gab dann aber aus rechtlichen Gründen eine Verschiebung um rund ein halbes Jahr.

«Wer Schuld auf sich geladen hat, muss Verantwortung übernehmen - unabhängig von Posten und Positionen», hatte Burger bereits zu Jahresbeginn mit Blick auf den Bericht und dessen Folgen gefordert. Er ist Stellvertreter des Aachener Bischofs Helmut Dieser, der für die Deutsche Bischofskonferenz die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche vorantreibt.