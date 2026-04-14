Neue Medienkunst in Karlsruhe: Die Independent Days feiern Jubiläum und eröffnen mit einer immersiven XR-Area in der Badischen Landesbibliothek ungeahnte Perspektiven.

Kaum sitzt die Brille, verschwindet der Raum. Die Ränder der Realität lösen sich auf, stattdessen öffnen sich weite Landschaften: Der Böhmerwald, rau, zerklüftet, durchzogen von Schluchten. Man dreht den Kopf, entdeckt Details. Etwa aufgeschichtetes Feuerholz, Felsen, die plötzlich ganz nah erscheinen. Man ist mittendrin in einer Geschichte. In dem 2023 produzierten Film „Flucht in die Wälder“ folgt man dem Schriftsteller Siegfried von Vegesack, der sich 1933 vor dem Nationalsozialismus in eine innere Emigration zurückzieht. Dann dieser Moment: Die riesige rote Hakenkreuzfahne weht von einer Burg herab, bedrohlich nah. Fast möchte man eingreifen und die Fahne herunterreißen.

Es ist zum Glück nur eine Illusion

Doch es ist nur XR, also „Extended Reality“, eine erweiterte Realität und damit Illusion. Nimmt man die Brille wieder ab, ist da plötzlich wieder das Foyer der Badischen Landesbibliothek. Andere Besucher sind da, setzen selbst gleich die Geräte auf. Vier Brillen liegen bereit. Realität und virtuelle Welt liegen nur Sekunden auseinander.

Zum ersten Mal richten die Independent Days International Filmfestspiele Karlsruhe in ihrer 25. Ausgabe eine eigene XR-Area ein, was ansonsten eher auf großen Festivals wie Cannes oder Berlinale zu finden ist. Zwölf ausgewählte Arbeiten sind bis 19. April in Karlsruhe zu sehen, kuratiert aus 35 internationalen Einreichungen. Täglich zwischen 10 und 18 Uhr können Besucher in die 180- und 360-Grad-Welten eintauchen.

Das Programm in der Schauburg

Das eigentliche Festivalprogramm bleibt unterdessen im Kino verankert, vor allem in der Schauburg in der Karlsruher Südstadt. Doch die Erweiterung um XR zeigt, wohin sich das Erzählen bewegt. Es gehe nicht mehr nur um klassische Dramaturgie, sondern um das Erleben selbst, meint Festivalleiter Oliver Langewitz: „XR kann Geschichten körperlich erfahrbar machen.“ Das allerdings ist technologisch anspruchsvoll und Menschen reagieren sensibel und unterschiedlich darauf, wenn sie sich frei im virtuellen Raum bewegen. Schon kleine Ungenauigkeiten können zu Unwohlsein führen. Medienexperte Matthias Wölfel von der Hochschule Karlsruhe spricht vom Phänomen „Motion Sickness“, wenn einem vom bewegten Bild schwindelig wird. Manchen Menschen passiert das beim Autofahren. XR-Filme brauchen neue Erzählstrategien. Der Blick des Publikums wird nicht mehr geführt wie im klassischen Kino, sondern muss gelenkt werden, etwa über Klang oder über Bewegungen im Raum.

Medienkompetenz soll vermittelt werden

Dass die XR-Area in der Landesbibliothek untergebracht ist, ist kein Zufall. Die Einrichtung will Medienkompetenz vermitteln. Hier werden neue Technologien genutzt und auch reflektiert. Während des Festivals findet deshalb in der Landesbibliothek auch ein umfangreiches Begleitprogramm mit Workshops statt. Ein Projekt, das 2024 entstand, ist das immersive Demokratieformat „Im Labyrinth der Demokratie“, wo Grundgesetzartikel als begehbare Erzählräume inszeniert werden. Dieses Jahr ist hierzu mit „Hans im Glück“ zu Artikel 1 „Die Würde des Menschen ist unantastbar!“ ein weiterer neuer Film entstanden.

Insgesamt zeigt sich das Festival im Jubiläumsjahr sehr vital. Seit der Gründung 1998 hat es sich zu einer internationalen Plattform für unabhängige Filmschaffende entwickelt. Es ist vollständig von ehrenamtlichem Engagement getragen. Allein in diesem Jahr wurden aus über 1.100 Einreichungen aus 90 Ländern 156 Filme ausgewählt. Wegen der kommunalen Haushaltskürzungen Karlsruhes standen die Independent Days auf wackligen Füßen. Es konnten jedoch Landesmittel genutzt werden, da Baden-Württemberg erstmals einen Pilotfördertopf für kleinere und mittlere Filmfestivals ins Leben gerufen hat. Diese Kulturpolitik zahlt sich jetzt aus. Im Foyer der Landesbibliothek zeigen die Karlsruher Independent Days auf kleinem Raum die vielleicht größten Veränderungen des gegenwärtigen Kinos. Wer hier die Brille aufsetzt, merkt schnell: Kino ist nicht mehr nur das, was auf der Leinwand passiert. Es ist das, was einen umgibt.