Zwei Erwachsene und ein Kleinkind entkommen im letzten Moment den Flammen im zwölften Stock eines Hochhauses. Nun muss geklärt werden, warum der Brand ausbrach.

Stuttgart (dpa/lsw) - Zwei Erwachsene und ein Kleinkind haben sich in Stuttgart aus einer brennenden Wohnung im zwölften Stock eines Hochhauses retten können. Zeugen hatten die Flammen am Nachmittag entdeckt und die Feuerwehr alarmiert, wie die Polizei mitteilte.

Der Brand soll nach ersten Erkenntnissen auf dem Balkon ausgebrochen sein. Die drei Bewohner verließen die Wohnung rechtzeitig und blieben unverletzt. Ihre Wohnung ist zunächst unbewohnbar, der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Nun wird ermittelt, wie der Brand im Stadtteil Bad Cannstatt ausbrechen konnte.