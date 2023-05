Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

The Sisters of Mercy, Gothic-Rock, ganz großer Kult aus den 80ern. Alleine das würde den Abend schon zu etwas Besonderem machen. Aber da ist noch viel mehr. Zum ersten Mal seit über zwei Jahren ist der große Saal des Karlsruher Tollhauses am Freitag wieder mit rund 1150 Besuchern besetzt.

Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Konzertbeginn. Ohne Vorlage von Test- oder Impfbescheinigungen durften die Zuschauer rein. Ja, selbst das Tragen einer Maske ist nur empfohlen. Fabian Schmidt,