Der VfB Stuttgart hat im zweiten Anlauf den ersten Sieg unter Trainer Bruno Labbadia eingefahren. Beim ersten Auftritt im neuen Kalenderjahr gewann der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist im Trainingslager in Marbella gegen den FC Sion mit 3:0 (0:0). Die Treffer von Serhou Guirassy (46. Minute), Nikolas Nartey (55.) und Thomas Kastanaras (90.+1) machten am Sonntag gegen den Schweizer Erstligisten den Unterschied.

Marbella (dpa) - Schon in der ersten Halbzeit hatten die Schwaben mehr vom Spiel. Sie schafften es jedoch nicht, sich gute Chancen herauszuspielen. Die beste Möglichkeit der Partie vergab Sions Cleilton Itaitinga. Der Brasilianer scheiterte nach zwölf Minuten an Florian Müller im VfB-Tor. Auch ohne den am Sprunggelenk verletzten Dan-Axel Zagadou und Chris Führich, der sich weiterhin im Aufbautraining befindet, war das Team von Labbadia in der zweiten Halbzeit besser. Guirassy und Nartey belohnten den VfB für seinen Aufwand kurz nach dem Seitenwechsel und Kastanaras vollendete in der Schlussphase einen Konter.

Das erste Testspiel unter Labbadia, der im Dezember auf Interimstrainer Michael Wimmer gefolgt war, hatten die Stuttgarter mit 0:3 gegen den FC Luzern verloren. Im Trainingslager steht am Donnerstag noch ein weiterer Test an. Gegner ist der tschechische Hauptstadtclub Sparta Prag.

