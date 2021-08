„Das erlebt man nicht alle Tage“, sagt Jochen Rieder, aus Herxheim stammender Dirigent. Er ist immer noch ganz euphorisiert von seinem ersten Auftritt am Dienstag in der Arena von Verona. „Es war ein unvergessliches Erlebnis“, schreibt er der Landauer Redaktion auf Anfrage. Bis halb eins in der Nacht habe das Konzert mit Startenor Jonas Kaufmann und der Sopranistin Martina Serafin vor der antiken Kulisse gedauert. Das Publikum hat die Musiker gefeiert: „Sieben Zugaben und Publikumsjubel ohne Ende“, berichtet Rieder.