Endlich ist es soweit: Die Neubaustrecke zwischen Wendlingen und Ulm ist fertig. Nun soll sie die Vorteile ausspielen, die Bund, Land und Bahn gegen die Stimmen der Kritiker versprochen haben.

Wendlingen (dpa) - Nach zehn Jahren Bauzeit fahren heute die ersten Züge im Regelbetrieb über die Neubaustrecke zwischen Wendlingen und Ulm. Mit dem Fahrplanwechsel ist der erste Regionalzug von Wendlingen aus bereits um 00.24 Uhr unterwegs, aus Ulm fährt die erste Bahn um 00.29 Uhr über die neue Trasse nach Wendlingen. Der erste Fernzug folgt erst einige Stunden später. Der ICE 991 fährt von Stuttgart aus um 07.15 in Richtung Ulm, 43 Minuten später kommt er in Ulm an und ist damit etwa eine Viertelstunde schneller als über die bisherige Strecke.

Der Bau der etwa 60 Kilometer langen Strecke hat zehn Jahre gedauert. Künftig sollen Bahnen mit Höchstgeschwindigkeiten von 250 Kilometern pro Stunde über die teils steile Trasse fahren und damit auch die Fahrzeiten Richtung München und Stuttgart verkürzen. Die Hälfte des 60 Kilometer langen Schienenstrangs verläuft durch neu gebaute Tunnel.

Erstmalig wird künftig der neue Regionalhalt Merklingen angesteuert. Auf mehreren Verbindungen wird sich zudem die Fahrzeit verkürzen. Außerdem fahren zwischen Ulm und Wendlingen stündlich Regionalzüge mit Tempo 200. In beide Richtungen fährt außerdem einmal pro Stunde ein ICE über die Neubaustrecke. Mit ihr gibt es laut Bahn ein verbessertes Tagesangebot zwischen Stuttgart und München um rund 20 auf 90 Fahrten. Wird schließlich auch der Stuttgarter Tiefbahnhof mit seinen Anschlüssen 2025 in Betrieb genommen, soll die Fahrzeit zwischen Stuttgart und Ulm insgesamt rund eine halbe Stunde kürzer sein.

Bahnprojekt Stuttgart 21