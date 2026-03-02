„Bloom up!“ – wenn das keine Verheißung ist für die nicht allseits geliebte Kooperation der beiden Häuser während der Karlsruher Schlosssanierung. Eröffnung ist im Juni.

Auf zum Teil heftige Kritik war im Herbst 2024 die Entscheidung des Stuttgarter Kulturministeriums gestoßen, dem Badischen Landesmuseum Karlsruhe das bis dato auf moderne Kunst spezialisierte Haus in Baden-Baden als Interimsdomizil zur Verfügung zu stellen. Unterstellt wurde der Landesregierung, sich mit dieser unfreundlichen Übernahme der Direktorin Çağla Ilk entledigen zu wollen, deren Vertrag nicht verlängert wurde. Nur magere 2500 Besucher pro Jahr hatte die renommiere Kunsthalle unter deren Ägide zuletzt noch gezählt.

Interimsdomizil des Landesmuseums: Staatliche Kunsthalle Baden-Baden. Foto: Foto: Valentin Behringer/Kunsthalle

Zeitgenössische Kunst und eine historische Sammlung: Es musste sich also zusammenfinden, was nach Meinung mancher nicht zusammengehört. Folgt doch jedes Fachgebiet ganz eigenen Regeln. Ein Duo kuratiert die erste Ausstellung: Christina Lehnert vom Team Baden-Baden und Christiaan Veldman vom Team Karlsruhe. Sie hat zuletzt die Göteborg Biennale mit Fokus auf politisch engagierte Künstler geleitet. Er ist Experte fürs Mittelalter mit besonderem Augenmerk auf Altäre und Glasmalerei. Das interdisziplinäre Arbeiten habe viel Kreativität freigesetzt, sagte Veldman kürzlich bei der Jahrespressekonferenz des Landesmuseums.

Das Kuratorenduo: Christina Lehnert und Christiaan Veldman. Foto: Hannes Deters/BLM

„Bloom up!“ soll erklärtermaßen keine Nabelschau des Landesmuseums in Baden-Baden werden. Das Konzept: einzelne Stücke in Beziehung zu setzen. Blumen sind ja nicht nur schön anzuschauen, sie können auch sprechen. Etwa die roten Tulpen der aus Tiflis stammenden Künstlerin Ketuta Alexi-Meskhishvili. Die Blumen wurden in Georgien nach dem Massaker der sowjetischen Armee von 1989 zum Widerstandssymbol. Für die Ausstellung entwickelt die Künstlerin eigens neue Arbeiten, die sich mit dem Motiv einer mittelalterlichen Pietà auseinandersetzen.

Das Credo: Weniger ist mehr. In den neun Räumen mit einer Ausstellungsfläche von zusammen 700 Quadratmetern sind zehn zeitgenössische Kunstpositionen etwa von Taryn Simon oder Willem de Rooij zu sehen und thematisch passend dazu kulturhistorische Schätze aus Karlsruhe: seidengestickte Textilien, griechische Vasen, ein prachtvolles Buntglasfenster der Heiligen Dorothea von Hans Baldung Grien.

Glasmalerei: Gotischer Baldachin mit Blumen von Peter Hemmel von Andlau. Foto: Peter Gaul/BLM

Das filmische Requiem des litauischer Filmemacher Jonas Mekas, in dem er Natur- und Blumenaufnahmen aus drei Jahrzehnten mit Nachrichtenbildern von Krieg und Katastrophen konfrontiert, trifft auf ein Mosaik der Verkündigung aus dem frühen 18. Jahrhundert mit Blumenranken aus Edelsteinen. Tod und Auferstehung also beieinander.

Private Blumenbotschaften senden die großformatiger Blüten des Künstlerduos Petrit Halilaj und Álvaro Urbano, die damit Momente ihrer Beziehung öffentlich feiern als Statement queerer Lebensentwürfe. Dazu gesellt sich südwestdeutsche Bauernschränken mit aufgemalten Blumenmotiven aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Da die Möbel zur Mitgift gehörten, die der Gemeinschaft stolz präsentiert wurde, werfen sie Fragen nach der Rolle der Frau im neuen Haushalt nach der Heirat auf.

Blüten des Künstlerduos Petrit Halilaj und Álvaro Urbano, die damit Momente ihrer Beziehung öffentlich feiern als Statement queerer Lebensentwürfe, hier »20th October 2020 (Pear)«. Foto: © Petrit Halilaj, Alvaro Urbano und ChertLüdde, Berlin/Marjorie Brunet Plaza

Auch sonst übernehmen den opulenten Part der Ausstellung nicht immer die Prunkobjekte des Badischen Hofs. Zu sehen ist das „Bouquet IX“ (2012) des niederländischen Künstlers Willem de Rooij, der Blumen nach einem strengen Konzept arrangiert. Es besteht aus zehn festgelegten weißen Blumensorten, die während nach seinen genauen Vorgaben immer frisch gesteckt werden. Die Arbeit versinnbildlicht Fragen von Gleichheit und Unterschied.

In der Serie „Hard to say I’m sorry“ untersucht die 1992 geborene Belia Zanna Geetha Brückner gemeinsam mit der Floristin und Künstlerin Millie Schwier Blumensträuße als Entschuldigungsgesten in gewaltvollen Beziehungen. Aufwändige Arrangements stehen neben einfachen Tankstellensträußen – begleitet von handgeschriebenen Zetteln, die persönliche Geschichten preisgeben. Gegenüber steht der Wirkteppich „Der Pilger im Garten“ von Edward Burne-Jones und William Morris von 1901: Ein Pilger greift nach einer riesigen Rosenblüte mit dem Abbild der geliebten Frau. Es sind zwei allegorische Figuren aus einem mittelalterlichen Versroman. Dabei stellt sich die Frage, ob die Sexualität und die verführerische Anziehungskraft nicht in zerstörerische Begierde umschlagen.

Ähnliche Vorhänge von Ketuta Alexi-Meskhishvili sollen ins Foyer: »there, but not« aus einer Ausstellung beim Kunstverein Braunschweig. Foto: © Galerie Molitor, Berlin und Lc Queisser, Kunstverein Braunschweig/Frank Sperling

Wie Macht inszeniert, vermarktet und gefestigt wird, das zeigt Taryn Simon in ihrer Serie „Paperwork and the Will of Capital“ (2015) mit Fotografien von rekonstruierten Tischdekorationen historischer Vertragsunterzeichnungen. Dazu zeigt das Landesmuseum erstmals eine mehr als drei Meter lange, bestickte Tischdecke aus dem späten 17. Jahrhundert präsentiert, ein Repräsentationsobjekt aus mit einer monumentalen Stickerei von Blumen und Kronen.

Auch für das Foyer der Kunsthalle, das auch vom benachbarten Museum Burda zugänglich ist, gibt es Pläne. Seit über 15 Jahren waren hier wechselnde künstlerische Interventionen zu sehen von Künstlern wie Daniel Buren und Tobias Rehberger. Jetzt soll das Museumscafé ein „angenehmer Ort zum Verweilen“ werden. Die in Berlin lebende georgische Künstlerin Ketuta Alexi-Meskhishvili soll dafür die Kunstinstallation „Curtain Commission #1“ schaffen: bodentiefe, halbtransparente Wandbehänge mit digitalen Alltagsmotiven, die den großen hohen Raum brechen und gliedern.

Die Ausstellung

„Bloom up! Die Sprache der Blumen“ – Eine Kooperation der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden und des Badischen Landesmuseums vom 13. Juni bis 10. Januar 2027 in Baden-Baden.