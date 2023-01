Akrobatik, Fitness, Kraft - und eine Stange: Bei der nach Veranstalter-Angaben ersten Pole-Dance-Meisterschaft im Südwesten sind 70 Frauen angetreten. Auch drei junge Männer beteiligten sich am Samstag in Mannheim am Kampf um den Titel, wie Veranstalterin Miriam Saroos mitteilte. Die professionellen Pole-Sportlerinnen und -Sportler präsentierten Choreographien um eine feste und eine sich drehende Stange. Ermittelt werden sollten die Besten in sieben Kategorien, zur Belohnung gab es Pokale und Urkunden.

Mannheim (dpa/lsw) - Wichtig waren bei der Mannheimer Schau auch Kostüme und Schminken. Requisiten durften mit auf die Bühne genommen werden. Anders als beim rein sportlichen Pole-Dance ging es in Mannheim auch um den Show-Effekt. Der Sport sei etwas für die selbstbewusste moderne Frau, meist zwischen 18 und 40 Jahre alt, sagte Studiobetreiberin Saroos (44).

