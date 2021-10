Eyub Erden hat’s vorhergesagt: Seine Mannschaft kann nach den personellen Wegfällen nicht jedes Spiel in der Frauenhandball-Oberliga gewinnen. Am Sonntag verlor der TSV Kandel beim TV Bodenheim mit 26:28 (16:15). Ann-Kathrin Hauck bekam in der 57. Minute eine Zeitstrafe, kurz vor Schluss verwandelten die Gastgeberinnen einen Siebenmeter. Als größtes Problem sah Erden sechs Gegentore in eigener Überzahl an. In Unterzahl, für seine Mannschaft gab es ab der 40. Minute vier Zeitstrafen in fünf Minuten, habe es nicht viele Gegentore gegeben. Die persönlichen Strafen seien okay gewesen. Zweite Auffälligkeit, worüber Erden nach dem Spiel mit den Schiedsrichterinnen sprach: Mona Kuczaty sei mehrmals heftig angegangen worden, habe dreimal behandelt werden müssen, die Fouls hätten eher härter bestraft werden müssen. Die Führung wechselte, nach 11:14-Rückstand erzielte Susanne Kappes das 19:17 (46.). Mit ihrem fünften Tor warf sie das 25:25. Erden hatte neun Spielerinnen dabei, die Gastgeberinnen hatten 15. Er habe sich gefreut, dass sie zweimal dabei gewesen sei, nun sei sie definitiv weg, sagte Erden nach dem ersten Spiel ohne Carla Schmitt. Jede sei an ihr Maximum gegangen. Kuczaty erzielte acht, Rebecca Brecht sechs Tore.