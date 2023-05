Die ganze Fülle der Landauer Kulturszene an einem Abend erleben – das ist die Idee hinter der „Kulturnacht Landau“, die am 29. September erstmals stattfinden soll. Das teilt Sven Kaemper vom Haus am Westbahnhof mit. Künstlerinnen und Künstler sind aufgerufen, sich mit Ideen an der Gestaltung zu beteiligen.

Die ganze Fülle der Landauer Kulturszene an einem Abend erleben – das ist die Idee hinter der „Kulturnacht Landau“, die am Freitag, 29. September, erstmals stattfinden soll. Das teilt Sven Kaemper vom Haus am Westbahnhof mit. Künstlerinnen und Künstler sind aufgerufen, sich an der Gestaltung zu beteiligen. Es ist ein Projekt von und für die Freie Szene. Organisiert wird die Kulturnacht vom Kulturnetz Landau, einer ehrenamtlichen Initiative des Vereins Leben und Kultur mit finanzieller Unterstützung der Dieter Kissel-Stiftung. Ein kleines Team von acht Kulturschaffenden kümmert sich um die Koordination und stellt das Programm zusammen.

Dabei wird versucht, Akteure ohne eigene Räumlichkeiten mit Einrichtungen zusammenzuführen, die zwar über Räumeverfügen, aber keine eigenen Programmpunkt gestalten können. Anders als bei der städtischen Kunstnacht – die sich explizit der Bildenden Kunst verschrieben hat – oder der jährlichen Fête de la Musique, bei der es in erster Linie um musikalische Beiträge geht, möchte die Kulturnacht die Landauer Szene in ihrer gesamten Bandbreite präsentieren.

Hoffen auf besondere Orte

Ob Ausstellung, Tanz, Performance, Malerei, Film, Theater oder Kleinkunst: Jeder und jede sei eingeladen, sich zu beteiligen, so die Organisatoren. Die einzige Voraussetzung: Der Wohnort oder das künstlerische Betätigungsfeld sollte überwiegend in der Stadt Landau liegen. Auch Einrichtungen, Institutionen und Geschäftsleute sind aufgerufen, sich mit ihren Spielstätten und Veranstaltungsorten an der Kulturnacht zu beteiligen – sei es mit einem eigenen Programmpunkt, oder indem die eigene Location unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird. Gesucht sind explizit auch ungewöhnliche Orte, an denen normalerweise keine Kultur stattfindet. „Eine Performance in einem alten Weinkeller oder eine Lichtinstallation im Kreuzgang der Augustinerkirche – vieles ist denkbar. Und vielleicht lässt sich auf diesem Weg auch der ein oder andere Leerstand für einen Abend reaktivieren“, so die Organisatoren.

Der Eintritt zur Kulturnacht und all ihren Angeboten soll frei sein. Die Teilnehmer bringen sich unentgeltlich ein. Im Vorfeld der Kulturnacht sowie am Abend selbst kann ein vom Landauer Grafiker Xaver Mayer entworfener Soli-Button erworben werden. Die Einnahmen aus dem Verkauf des Buttons werden zur Deckung der Ausgaben verwendet.

Kontakt

Wer Teil der Kulturnacht werden möchte, kann sich online bewerben. Auf der Website kulturnacht-landau.de finden sich Links zu den Bewerbungsformularen für Kulturschaffende sowie für Einrichtungen und Spielstätten. Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 11. Juni. Für Fragen rund um die Kulturnacht steht das Organisationsteam per E-Mail unter orga@kulturnacht-landau.de bereit.

Spenden

Verwendungszweck „Kulturnacht Landau“ über das Spendenkonto des Vereins Leben und Kultur , VR-Bank Südpfalz, IBAN DE71 5486 2500 0000 7330 40.