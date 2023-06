Mit den ersten Band-Auftritten und einem Sonne-Wolken-Mix hat am Freitag das «Southside»-Festival in Neuhausen ob Eck begonnen. Die ersten Fans versammelten sich am Nachmittag vor den Bühnen. Zum Auftakt werden Chartstürmer wie Nina Chuba («Wildberry Lillet») und Clueso («Gute Musik») erwartet. Zu den Headlinern am ersten Festival-Tag gehören auch Placebo und die Ärzte. Drei Tage Musik, Tanz und Party stehen für die Camper auf dem Programm. Mehr als 60.000 Musikfans werden bis Sonntag auf dem ehemaligen Militärflugplatz im Kreis Tuttlingen erwartet.

Neuhausen ob Eck (dpa/lsw) - Schon vor den Auftritten der ersten Bands am Freitag hatten sich die Fans auf das Open-Air-Spektakel eingestimmt. Viele Besucherinnen und Besucher auf den Campingplätzen waren schon am Donnerstag angereist - mit Zelten, Bollerwagen, bunter Deko und der ein oder anderen Bierkiste.

Rund 80 Bands sollen den Fans bis Sonntag auf drei Bühnen einheizen, darunter Peter Fox, Kraftklub und Billy Talent. Diese spielen zeitversetzt auch beim Schwesterfestival «Hurricane» in Niedersachsen. Das «Southside» und das «Hurricane» gehören zu den größten Veranstaltungen für Rock, Independent und Alternative in Deutschland. Der Veranstalter ist derselbe.

