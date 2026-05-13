Was ist los im Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen? Innerhalb kurzer Zeit entflieht der dritte Straftäter der Klinik.

Emmendingen (dpa/lsw) - Die Fälle häufen sich: Erneut ist ein Straftäter aus dem Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Emmendingen entflohen. Der 34-Jährige war am 1. Mai nicht von einem genehmigten Freigang zurückgekehrt, wie die Polizei Offenburg mitteilte. Demnach war der Gesuchte wegen gefährlicher Körperverletzung zur Unterbringung in der Klinik verurteilt worden.

Die Ermittler gehen laut Fahndung davon aus, dass der Mann mit marokkanischer Staatsangehörigkeit sich durch die Flucht einer anstehenden Abschiebung entziehen möchte. Möglicherweise habe er sich ins benachbarte Ausland abgesetzt. Der Gesuchte ist den Angaben zufolge 1,77 Meter groß, schlank und schwarzhaarig. Zuletzt soll er eine beige Sporthose sowie eine beige Sportjacke, ein helles T-Shirt, helle Turnschuhe und einen Dreitagebart getragen haben.

Dritter Entflohener innerhalb kurzer Zeit

Der 34-Jährige ist damit der dritte Straftäter innerhalb von rund einer Woche, der aus dem ZfP entflohen ist. Ebenfalls am 1. Mai war ein 26-Jähriger bei einem Freigang im Park der Klinik vom Gelände entkommen. Der Mann ist laut Polizei potenziell gefährlich - nach ihm wird immer noch gesucht. Er war voriges Jahr wegen versuchten Totschlags verurteilt worden.

Eine Woche zuvor war am 23. April ein anderer Patient von einem genehmigten Stadtausgang nicht zurückgekehrt. Er wurde laut Staatsanwaltschaft am Tag darauf festgenommen, nachdem er versucht hatte, einem Mädchen gewaltsam ihr Fahrrad zu entreißen und einen zur Hilfe eilenden Passanten schlug.