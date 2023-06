Weil sie vier jugendliche Mädchen in einem Stuttgarter Freibad sexuell belästigt haben sollen, sind zwei Männer vorläufig festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei vom Montag war es am Sonntagabend im Familienbecken zu den Übergriffen gekommen. Ende Mai gab es in dem Freibad schon ähnliche Vorfälle.

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei dem Vorfall am Sonntag hatte sich laut Polizei eine Gruppe von zehn Männern den vier Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren genähert. Einige Männer aus der Gruppe sollen die Mädchen dann «unsittlich berührt» haben. Daraufhin riefen die Jugendlichen das Sicherheitspersonal, welches bis zum Eintreffen der Polizei zwei Tatverdächtige im Alter von 20 und 25 Jahren festhielt. Die Beamten ließen die beiden Männer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen gehen. Die Ermittlungen zu weiteren Tatverdächtigen dauern laut Polizei an.

Bereits Ende Mai wurden in dem Freibad insgesamt sieben Mädchen und junge Frauen Opfer sexueller Übergriffe. Die Polizei nahm damals drei Männer und einen Jugendlichen fest. Ein 23-Jähriger kam in Untersuchungshaft.

