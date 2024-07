Unbekannte beschädigen die Fensterscheibe einer Kirche. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art.

Markgröningen (dpa/lsw) - Unbekannte haben Glaselemente eines Kirchenfensters in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) beschädigt. Polizeiangaben zufolge hörte ein Zeuge am Montag das Geräusch von zerspringendem Glas. Nach einer Mitteilung von heute entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Bereits im Mai war eine künstlerisch gestaltete Fensterscheibe an der gleichen Kirche eingeworfen worden.

