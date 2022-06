Beim schwäbischen Günzburg wird am Donnerstag erneut wegen der Sprengung von zwei Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg die Autobahn 8 (München-Stuttgart) gesperrt. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, sind die beiden Bomben bei Bodenuntersuchungen in der Nähe eines Gewerbegebietes entdeckt worden. Wegen der Beschaffenheit könnten die Bomben nicht entschärft werden und müssten vor Ort gesprengt werden.

Günzburg (dpa) - Dafür dürfen sich am Donnerstag ab 9.00 Uhr keine Menschen innerhalb einer Sperrzone von 500 Metern um den Fundort aufhalten, der Durchgangsverkehr auf der angrenzenden Autobahn soll etwa von 10.00 bis 12.00 Uhr umgeleitet werden. Bereits in der vergangenen Woche war wegen der Sprengung einer Bombe die A8 vorübergehend gesperrt worden.

Mitteilung Polizei