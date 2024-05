Das umsichtige Handeln eines Bankangestellten hat den Ermittlern den Weg geebnet für einen in seiner Größenordnung wohl einmaligen Schlag gegen ein Netzwerk an Telefonbetrügern. Das teilten die Sicherheitsbehörden am Donnerstag in Stuttgart mit.

Stuttgart (dpa) - Ein Betrüger habe im vergangenen Jahr als angeblicher Polizist eine 76-jährige Frau aus Freiburg kontaktiert, um an ihr Geld zu kommen, wie Landesjustizministerin Marion Gentges (CDU) mitteilte. Als diese 120.000 Euro von ihrem Konto abheben wollte, habe der Bankberater die Polizei informiert. Die internetbasierte Nummer des Betrügers habe die Ermittler zu einem großen Netzwerk an Callcentern geführt, sie hörten Zigtausende Gespräche mit.