Die Pforzheimer Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen zu einem möglichen Tötungsdelikt eingestellt. Die Ermittlungsergebnisse hatten nicht für eine Anklageerhebung ausgereicht, wie ein Sprecher am Montag mitteilte.

Pforzheim (dpa/lsw) - Drei Menschen waren in dem Fall verdächtigt worden einen 31-Jährigen getötet zu haben. Die Leiche wurde im August 2021 auf einer Bank am Enzufer in Pforzheim gefunden. Alle drei Tatverdächtigen hatten Stunden zuvor Kontakt zum Opfer.

PM Staatsanwaltschaft