Mehr als ein Jahr nach den Schüssen auf einen Landwirt und FDP-Kommunalpolitiker in Hattenhofen (Kreis Göppingen) hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen in dem Fall eingestellt. Trotz Ausschöpfung aller Ermittlungsansätze sei es nicht gelungen, einen Täter oder ein Motiv ausfindig zu machen, sagte eine Staatsanwältin am Donnerstag in Ulm. Da versuchter Mord aber nicht verjähre, werde weiter ermittelt, sollte es neue Erkenntnisse in dem Fall geben.

Ulm/Hattenhofen (dpa/lsw) - Eine unbekannte Person hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft im März 2023 gegen 4 Uhr morgens durch eine verglaste Terrassentür auf den Mann geschossen und ihn getroffen. Der damals 65 Jahre alte Landwirt hatte demnach zu dem Zeitpunkt im Wohnzimmer geschlafen. Lebensgefahr habe aufgrund der Verletzungen nicht bestanden. Die Gewalttat hatte in der beschaulichen Gemeinde und in Politikkreisen Fassungslosigkeit ausgelöst.