Nachdem ein Mann meldet, eine Frau sei auf einer Bodensee-Fähre über Bord gegangen, wird eine Leiche gefunden. Ob ein Zusammenhang besteht, wird geprüft. Die Identität ist noch unklar.

Konstanz (dpa/lsw) - Nachdem bei einer großen Suchaktion auf dem Bodensee eine Leiche gefunden worden ist, laufen die Ermittlungen. Vermutlich werde es im Laufe des Tages weitere Informationen geben, teilte die Polizei am Morgen mit.

Die Rettungskräfte waren am späten Sonntagabend nach einem Notruf von einer Fähre auf der Überfahrt von Meersburg nach Konstanz ausgerückt, um nach einer angeblich über Bord gegangenen Person zu suchen. Ob es sich bei dem Fund um die Person handelt, sei bislang unklar, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Leiche sei noch nicht identifiziert worden.

Mann meldete, Frau sei über Bord gegangen

Ein Mann will laut Wasserschutzpolizei am späten Sonntagabend bemerkt haben, dass eine Frau über Bord gegangen war. Er hatte sie demnach an einer Reling stehen sehen. Als er sich umgedreht habe, habe er ein Klatschen gehört.

Neun Boote, mehrere Drohnen und ein Spürhund hatten stundenlang nach der Frau gesucht. Auch ein Polizeihubschrauber und ein Wasserspürhund wurden eingesetzt. Die Polizei hatte zunächst Entwarnung gegeben und von einer Wahrnehmungstäuschung als Auslöser für die Suche gesprochen. Ob die gefundene Leiche im Zusammenhang mit dem Notruf stehe, werde nun ermittelt, sagte der Polizeisprecher.