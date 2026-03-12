Nach dem Fund einer toten Frau in einem Wald bei Mannheim sind zahlreiche Fragen offen. Eine Gewalttat wird zunächst nicht ausgeschlossen.

Mannheim (dpa/lsw) - Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Wald bei Mannheim gehen die Ermittlungen weiter. Polizei und Staatsanwaltschaft äußerten sich am Morgen weiterhin nicht zu Details des Falls. Im Laufe des Tages solle es aber weitere Informationen geben, teilten die Behörden mit.

Eine Spaziergängerin hatte die tote Frau laut Polizei am Mittwoch kurz nach 8.00 Uhr entdeckt. Eine Gewalttat werde «aufgrund der Auffindesituation» derzeit nicht ausgeschlossen, hieß es. Das Gebiet rund um den Fundort der Frau sei weiträumig abgesucht worden.

Die Ermittlungsbehörden machten zunächst keine weiteren Angaben, etwa zum Alter der Frau oder den genauen Umständen des Fundes. Die Polizei ermittele zu den Hintergründen des Todes. Zeuginnen und Zeugen sowie Menschen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.