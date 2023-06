Mannheim (dpa/lsw) - Gegen einen 45-Jährigen im Rhein-Neckar-Kreis wird wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen ermittelt. Wie die Mannheimer Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, soll sich der Mann an 18 Jungen im Alter zwischen 11 und 17 Jahren über mehrere Jahre vergangen haben. Ihm werden in über 100 Fällen sexueller Missbrauch und in über 10 Fällen schwerer sexueller Missbrauch vorgeworfen. Der Tatverdächtige sei unter anderem über seine Vereinstätigkeit mit den Geschädigten in Kontakt gekommen.

PM der Polizei