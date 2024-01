Fans des SC Freiburg sollen am vergangenen Samstag in Freiburg eine Straßenbahn mit Anhängern der TSG Hoffenheim angegriffen haben. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen, wie sie am Dienstag mitteilte.

Freiburg (dpa/lsw) - Nach dem Freiburg-Heimspiel sollen rund 20 bis 30 Ultras des SC Freiburg die mit Hoffenheim-Fans besetzte Straßenbahn mit massiver Gewalt angegangen haben, so dass der Fahrer aus der Bahn flüchtete. Laut Polizei wurde mindestens eine Scheibe eingeschlagen und mehrere Türen wurden beschädigt. Die Polizei verhinderte nach eigenen Angaben eine Konfrontation beider Fangruppen, als die Hoffenheim-Anhänger versuchten, aus der Straßenbahn zu gelangen. Acht Freiburg-Fans wurden vorläufig festgenommen. Erkenntnisse zu Verletzten gab es zunächst nicht.

