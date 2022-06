Der 47-Jährige, dem Betrug und Geldwäsche vorgeworfen wird, hat nach Erkenntnissen der Ermittler wohl Deutschland verlassen wollen. Bei der Durchsuchung am Mittwoch habe es konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass sich der Verdächtige mit seinen Vermögenswerten ins Ausland begeben wollte, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Stuttgart mitteilten. Deshalb wurde Haftbefehls wegen Fluchtgefahr beantragt und dann auch erlassen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Polizei durchsuchte am Mittwoch in Stuttgart zwei Wohnungen und Geschäftsräume. Der 47-Jährige soll seit Mai 2020 durch öffentliche Aufrufe finanzielle Zuwendungen eingeworben haben und dabei über die beabsichtigte Verwendung getäuscht haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Stuttgart zuvor mitgeteilt hatten.

Nach bisherigen Ermittlungen geht es um einen „höheren sechsstelligen Betrag“. Die Ermittlungen richten sich demnach gegen zwei Verdächtige. Die zweite Verdächtige ist nach dpa-Informationen die 43 Jahre alte Ehefrau des in Untersuchungshaft befindlichen Mannes. Bei den Durchsuchungen wurde Beweismaterial sichergestellt, das nun ausgewertet wird.

