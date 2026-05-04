Baden-Württemberg Ermittler finden Drogen und Schusswaffe - Festnahmen

Polizei Symbolbild
Polizei: »Empfindlicher Schlag gegen mutmaßliche Dealerbande.« (Symbolbild)

Rund ein Kilo Kokain, eine Marihuana-Plantage und eine Schusswaffe. Und das ist noch nicht alles, was Ermittler in Stuttgart gefunden haben. Vier mutmaßliche Dealer wurden festgenommen.

Stuttgart/Korntal-Münchingen (dpa/lsw) - Ermittlern ist bei Durchsuchungen mehrerer Gebäude in Stuttgart und Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) eigenen Angaben zufolge ein massiver Schlag gegen eine mutmaßliche Dealerbande gelungen. Den Tatverdächtigen werde vorgeworfen, am gewerbsmäßigen Handel mit Kokain und Marihuana und am illegalen Anbau von Cannabis beteiligt gewesen zu sein, teilten die Stuttgarter Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit.

Die Durchsuchungen von insgesamt sechs Gebäuden hätten bereits am Donnerstagmorgen vergangener Woche stattgefunden. Dabei hätten die Beamten «rund ein Kilogramm Kokain, etwa 100 Gramm Marihuana, Bargeld sowie eine scharfe Schusswaffe und Munition» beschlagnahmt, hieß es laut Mitteilung. Ebenso hätten die Ermittler eine Marihuana-Plantage mit über 1.400 Pflanzen in unterschiedlichen Wuchsstadien und im Keller eines Shisha-Lokals größere Mengen unverzollter Zigaretten und Tabak entdeckt.

Die 30 Jahre alte Tatverdächtige sowie drei Männer im Alter von 22, 25 und 34 Jahren seien auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt worden, der die Haftbefehle in Vollzug gesetzt und die Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen habe.

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