Erika Le Roux mag es gerne unkompliziert. Deshalb liebt die vielfach ausgezeichnete Pianistin, die in Südafrika geboren wurde und bei Wiesbaden lebt, ihre kleine Mittagskonzertreihe im Haus am Westbahnhof in Landau. Hier hat sie schon eine richtige Fangemeinde.

Jeder kann kommen, keiner muss zahlen, alle dürfen dem Klavierkonzert von Erika Le Roux lauschen und nebenbei ihr Mittagessen auspacken. Wer dieses Erlebnis wertschätzt, kann danach ja gerne einen Schein