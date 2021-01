Gescheitert ist nach Angaben der Polizei der Versuch in der Zeit zwischen Mittwoch, 20. Januar, 17 Uhr und Donnerstag, 21. Januar, 17 Uhr, in ein Weingut in der Neugasse in Kallstadt einzubrechen. Die unbekannten Täter hätten aus unbekannten Gründen ihren Versuch aufgegeben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322 9630 oder unter E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.