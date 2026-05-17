Michael Jung brilliert mit Chipmunk, Julia Krajewski holt auf: Wie das deutsche Team beim Nationenpreis in der Vielseitigkeit die Konkurrenz schon nach der Dressur abhängt.

Marbach/Lauter (dpa/lsw) - Mit einem deutlichen deutschen Sieg im Nationenpreis ging das internationale Vielseitigkeitsturnier im Haupt- und Landgestüt Marbach/Lauter zu Ende. Zudem gewann Olympiasieger Michael Jung aus Horb auch noch die Einzelwertung. Die Gastgeber setzten sich schon nach der Dressur deutlich an die Spitze der aus sechs Nationen bestehenden Wertung, die sie auch nach der Gelände- und der abschließenden Springprüfung weiter ausbauten.

Angeführt von den beiden Olympiasiegern Michael Jung und Julia Krajewski aus Warendorf auf den beiden ersten Plätzen in der Einzelwertung hatte Deutschland in der Endabrechnung lediglich 98,8 Punkte auf dem Konto. Das Podium komplettierten die Belgier mit 123,3 Punkten und Schweden (130,8). Allerdings waren die starken Briten nicht am Start, die sich anderweitig auf die Weltmeisterschaft vorbereiten.

Jung auch fehlerfrei im Parcours

Reitmeister Michael Jung zeigte gleich zum Auftakt in der Dressur mit einem Ergebnis nahe an seiner Bestleistung, dass er und sein 18-jähriger Hannoveraner Wallach Chipmunk genau drei Monate vor der WM in Aachen in bestechender Frühform sind. In einem gut dosierten Geländeritt handelte sich der 43-Jährige lediglich Zeitfehler ein und verteidigte seinen Spitzenplatz auch fehlerfrei im Parcours.

Krajewski startete eine Aufholjagd, die sie auf dem Iren Tullaberg Platinum mit dem drittbesten Geländeergebnis und einer fehlerfreien Springprüfung abschloss. Libussa Lübbeke aus Wingst konnte ebenfalls auf ihrer 16-jährigen Stute Caramia im Gelände überzeugen musste allerdings vier Fehlerpunkte im Springen hinnehmen und landete auf Rang sieben.