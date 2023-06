Aus dem Supermarkt oder selbst gepflückt: Regionale Erdbeeren waren in dieser Saison besonders geschmackvoll. Das liegt an der langsamen Reife.

Bruchsal (dpa/lsw) - Eine lange Schönwetterphase, genügend Erntehelferinnen und -helfer sowie stabile Preise: Der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE) ist mit der diesjährigen Erdbeersaison zufrieden. «Geschmacklich waren die Erdbeeren durch die langsame Reife und optimale Bewässerung besonders aromatisch», sagte VSSE-Vorstandssprecher Simon Schumacher. «Die Preise blieben überwiegend stabil, was auch an der etwas geringeren Erntemenge liegt. Es gab kaum Übermengen am Markt.»

Laut Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) kauften Menschen in Deutschland bis Ende Mai rund ein Fünftel weniger Erdbeeren als im Vorjahreszeitraum. Grund dafür seien die niedrigen Temperaturen im Frühjahr, wegen der die Erntemenge zunächst nur langsam anstieg. Der Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre wurde um zehn Prozent verfehlt. Für Juni liegen noch keine Zahlen vor.

Im Gegensatz zur Saison 2022 hatten auch Einzelhändler vermehrt heimische Erdbeeren im Angebot. Die Erdbeersaison geht im Süden Deutschlands noch bis Mitte Juli.

