Es war das stärkste Erdbeben in Deutschland seit acht Jahren: Ein Erdbeben im Zollernalbkreis hat am Samstagnachmittag die Menschen aufgeschreckt. Einige hätten sich bei der Polizei gemeldet, weil das Haus gewackelt habe, sagte eine Sprecherin. Über Schäden war zunächst aber nichts bekannt. Das Beben hatte nach Angaben des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau eine Stärke von 4,1 auf der zwölfstufigen Richter-Skala. Die Behörde ordnete das Erdbeben als mäßig stark ein. Das Erdbeben soll landesweit in Baden-Württemberg spürbar gewesen sein, auch in angrenzenden Regionen wie Rheinland-Pfalz, Frankreich und der Schweiz konnte ein leichtes Beben wahrgenommen werden.