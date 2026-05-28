Nach Wochen auf der Flucht taucht ein entlaufenes Rind an einer Wassertränke wieder auf. Warum die Polizei zur Vorsicht mahnt und welche Maßnahmen jetzt ergriffen werden.

Berolzheim (dpa/lsw) - Ein entlaufenes Rind ist nach Wochen an einer Wassertränke im Main-Tauber-Kreis aufgetaucht. Das Tier wurde in dieser Woche in Berolzheim gesichtet, nachdem es Anfang des Monats beim Verladen in Boxberg abgehauen war, wie die Polizei auf schriftliche Anfrage mitteilte. Zunächst berichtete der SWR.

Die Suche nach der rund 550 Kilogramm schweren Kuh wurde abgebrochen, da von ihr keine Gefahr für die Bevölkerung ausgehe und das Tier alleine überleben könne. Das Rind wird derzeit in einem Waldgebiet bei Berolzheim vermutet. Nun werde versucht, es mit dem Einsatz von Wildtierkameras ausfindig zu machen. Der Tierhalter gehe davon aus, dass sich die Kuh im Wald und auf Wiesen gut zurechtfindet.

Die Polizei warnt Passanten, sich dem Tier zu nähern. Auch wenn die Kuh laut Tierhalter als scheu gilt, sollte niemand versuchen, sie einzufangen. Sie könnte sich bedrängt fühlen und in Panik geraten. Es wird gebeten, die Polizei sofort über den genauen Aufenthaltsort zu informieren.