Autofahrer melden bei der Polizei ein ausgebüxtes Pony, das auf einer Straße umherläuft. Doch als die Polizei ankommt, macht sich das Tier auf und davon. Wer das Pferd eingefangen hat.

Dornhan (dpa/lsw) - Ein ausgebüxtes Pony hat im Kreis Rottweil für einen Polizeieinsatz gesorgt. Autofahrer sahen das Tier am Morgen auf einer Straße bei Dornhan und wählten den Notruf, wie ein Polizeisprecher erklärte. Als die Beamten ankamen, hatte der tierische Ausreißer bereits seine Pläne geändert: Das Pony war von der Straße in den Wald gerannt und verschwunden.

Später meldete ein Mann sich bei den Beamten, er habe ein freilaufendes Pferd eingefangen und nun in seinem Stall untergebracht. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich um das weggelaufene Pony von der Straße handelt.

Dem Tier gehe es gut, führte der Sprecher weiter aus. Verletzt wurde bei dem Ausflug des Ponys niemand. Nun versuchen die Beamten den Besitzer des Pferdes zu finden. «Wir sind aber zuversichtlich, dass wir diesen auch noch finden werden».