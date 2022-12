Baden-Baden (dpa/lsw) - Ein Nandu hat sich in Baden-Baden in einen Garten verirrt. Ein Bewohner entdeckte den Laufvogel am Donnerstag in seinem Nachbargarten und rief die Behörden. Nach Polizeiangaben konnten Beamte das Tier zwar sehen, es aber nicht einfangen. Der Vogel verschwand in Richtung Wald. Wem er gehört und woher er kam, war zunächst unklar. Die Beamten baten den Eigentümer, sich bei ihnen zu melden.

