Eine Entenfamilie wollte die Autobahn 5 überqueren – mit tragischem Ausgang. Wie die Polizei die überlebenden Küken in Sicherheit brachte.

Sinzheim (dpa/lsw) - Die Polizei hat auf der Autobahn 5 bei Sinzheim (Kreis Rastatt) mehrere Entenküken gerettet. Autofahrer hatten gemeldet, dass eine Entenfamilie die Autobahn vom Standstreifen aus überqueren wollte. Bei dem Versuch seien die Entenmutter sowie zwei Küken gestorben, sagte eine Polizeisprecherin. Die hinzugerufenen Beamten konnten im angrenzenden Grünstreifen vier lebendige, aber verängstigte Küken finden. In einer mit Gras ausgelegten Dienstmütze wurden sie am Sonntag in Sicherheit und zur weiteren Versorgung in ein Tierheim gebracht.