Zuerst hieß es, es gibt kein Geld von der KfW - nun anscheinend doch. Die beteiligten Ministerien wollen anscheinend doch alle bis zum 24. Januar gestellten Anträge nach alten Kriterien bearbeiten.

Berlin (dpa) - Nach dem plötzlichen KfW-Förderstopp bekommen viele Bauherren nun doch Geld für ihre energieeffizienten Häuser.

Die beteiligten Ministerien einigten sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur darauf, dass alle bis zum Förderstopp am 24. Januar gestellten Anträge noch nach den alten Kriterien bearbeitet werden.

Der Kompromiss zur Förderung für energieeffiziente Häuser wird den Bund rund 7,2 Milliarden Euro kosten. Das Geld soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Regierungskreisen aus dem sogenannten Energie- und Klimafonds bereitgestellt werden. In diesen Fonds wurden gerade 60 Milliarden Euro an Kreditermächtigungen verschoben, die der Bund im vergangenen Jahr zur Bewältigung der Corona-Krise nicht genutzt hatte.

Reduzierte Fördersummen für EH40

Die Bundesregierung plant indes ein weiteres Förderprogramm für energieeffizientes Bauen, will dabei aber neue Anforderungen stellen. Künftig sollten nur noch Sanierungen und Neubauten mit dem Standard EH40 gefördert werden, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Dienstag. Für die sogenannten Effizienzhäuser 40 solle es reduzierte Fördersummen geben. Das Programm solle nur bis Jahresende gelten und einen Deckel von einer Milliarde Euro haben. So soll verhindert werden, dass es kurz vor Schluss einen Antragssturm gibt. Im Anschluss solle ein weiteres Programm für klimafreundliches Bauen aufgesetzt werden.

Kritik aus Bayern

Der Kompromiss der Bundesregierung zur Förderung für energieeffiziente Häuser reicht nach Ansicht Bayerns nicht aus. „Fakt ist, es muss gehalten werden, was versprochen war“, sagte Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) am Dienstag nach einer Sitzung des Kabinetts in München. Das bedeute, dass der ursprüngliche Stichtag für Förderanträge, der 31. Januar, auch gelten müsse. Ansonsten bleibe es dabei, dass die Bundesregierung einen Wortbruch begangen habe, aus dem man sich nicht herausreden könne und den sich kaum jemand hätte vorstellen können.