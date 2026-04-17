Mathe, Deutsch, Physik, Bio, Geschichte und viele weitere Fächer – in der Abiphase müssen sich tausende Schüler ihren Prüfungsfächern stellen. Der Startschuss für die Abiprüfungen fällt heute.

Stuttgart (dpa/lsw) - Für die Abschlussjahrgänge der Gymnasien in Baden-Württemberg steht heute die letzte große Hürde vor dem Schulabschluss an: Die Abiturprüfungen starten. Rund 28.700 Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen beginnen laut dem Kultusministerium mit den Prüfungen. Am 22. April folgen dann auch die beruflichen Gymnasien. Zusammengenommen schreiben demnach dieses Jahr etwa 46.000 Schüler ihr Abitur.

Die erste Prüfung findet im Fach Latein statt. Kommende Woche sind der Übersicht des Kultusministeriums zufolge unter anderem die Prüfungen in Spanisch, Italienisch, Ethik, Geschichte und Physik an der Reihe. Die Deutschprüfung am 28. April ist dann die erste, die alle Schüler und Schülerinnen gemeinsam schreiben. In den Fächern Deutsch und Mathematik müssen im Südwesten alle Schüler eine Prüfung ablegen.

Ausharren bis zur Verkündung der Prüfungsergebnisse

Die letzte schriftliche Prüfung ist, wie die erste, wieder in einer romanischen Sprache: Am 8. Mai wird in Französisch geprüft. Danach müssen die Schülerinnen und Schüler bis zum 24. Juni auf die Ergebnisse ihrer schriftlichen Prüfungen warten. Eine Woche später folgen die mündlichen Prüfungen.