Die Landauer Filmwelt hat am Freitag den Kinobetrieb wieder aufgenommen. Am Donnerstag folgt das Universum nach. Allerdings lassen die großen Blockbuster auf sich warten. Strömen die Cineasten nach der Zwangspause wieder in die Lichtspielhäuser?

Wer nicht denken will, der glotzt: In früheren wirtschaftlichen Krisenzeiten konnte das Kino als Ort der Ablenkung und Realitätsflucht oft von schweren Zeiten profitieren. Bei Corona ist das anders. Nach wochenlanger Zwangspause läuft das Geschäft in den Lichtspielhäusern nur zögerlich an. Einerseits, weil nicht alle Plätze im Saal besetzt werden können. Andererseits, weil sich viele Cineasten noch nicht trauten, sagt Filmwelt-Geschäftsführer Werner Zimmel.

Er und Betreiber Dragan Vukmirovic begrüßen seit Freitag wieder Gäste im Kino. Doch viele waren es am Tag der Wiedereröffnung nicht. „Um 18 Uhr waren es gerade acht Reservierungen – für den ganzen Tag“, berichtet Zimmel, der am Abend zusammen mit Sohn Noah die Stellung hält.

Betrieb rechnet sich noch nicht

Trotz aktuell geringer Gästezahl hält er es jedoch für wichtig, wieder zu öffnen. „Wir wollen den Menschen zeigen, dass wir für sie da sind. Dass sie bei uns einen schönen Abend erleben können.“ Wirtschaftlich sei der Betrieb zwar noch nicht. Er habe auch nie erwartet, dass die Leute gleich wieder ins Kino strömen. Aber es gelte, positiv in die Zukunft zu blicken. „Nach der Wiedereröffnung unseres Kino-Bistros hat es auch gut drei Wochen gedauert, bis es wieder lief“, sagt Zimmel. Er hofft, dass es im Kino genauso kommt.

Trotz aller Corona-Regeln: Auf Popcorn muss niemand verzichten. Der Mund-Nasen-Schutz darf am Platz abgenommen werden. Einige Gäste seien noch verunsichert, hat Zimmel bemerkt. Gleich hinter der Eingangstür weisen Schilder auf die Maskenpflicht hin. Außerdem wird um die Desinfektion der Hände gebeten. Das Kassensystem blockiert automatisch neben einer Buchung rechts und links, vorne und hinten jeweils zwei Plätze. Im Saal selbst sorgen Einbahnstraßen mit schwarz-gelben Pfeilen auf dem Boden dafür, dass sich die Gäste aus dem Weg gehen.

Kontaktdaten kann man bei der Reservierung angeben

Zwei junge Männer betreten das Foyer, Zimmel nimmt sie in Empfang. Sie wollen „Bloodshot“, den Actionfilm mit Vin Diesel, sehen. Weil sie vorab nicht reserviert haben, müssen Tolker und Sebastian ihre Kontaktdaten angeben, damit man sie im Ansteckungsfall ausfindig machen kann. „Wer online reserviert, spart sich die Prozedur. Er kann uns seine Daten bequem von zu Hause aus übermitteln“, sagt Zimmel. Die Vorfreude bei den 19-Jährigen ist groß. „Wir haben schon ungeduldig auf die Wiedereröffnung gewartet“, sagt Tolker. Ihren Nachnamen wollen sie nicht verraten.

Alisa Schehl und Freund Dennis Heß verbringen die Wartezeit im Detox. Das Bistro in der Filmwelt sei ihr zweites Wohnzimmer. „Wir sind jede Woche hier“, erzählt die 29-Jährige. „Und wir lieben Kino. Zwei oder drei Filme pro Monat gucken wir auf jeden Fall an.“ Sie schaut gerne Disney-Filme, er Aktion-Streifen. „Meine Freundinnen und ich gehen oft donnerstags ins Kino, während Dennis mit seinen Kumpels im Detox ist“, erzählt die Landauerin. Das Paar, dass sich in der Filmwelt kennengelernt hat, ist sich einig: In der Kino-Zwangspause hatte der Ort einiges an Atmosphäre verloren. „Jetzt riecht es endlich wieder nach Popcorn. Das hat hier so gefehlt“, findet Schehl und saugt den süßen Duft tief in ihre Nase ein.

Heiratsantrag vor der Leinwand

„Die Menschen im Foyer, die Vorschau auf den Bildschirmen – all das macht den Flair im Detox aus. Das Bistro ist ohne das Kino nicht dasselbe“, sagt Heß. Er hat seiner Freundin vor ein paar Monaten vor der Leinwand einen Heiratsantrag gemacht. „Auch dafür stellen wir unsere Säle wieder zur Verfügung“, sagt Zimmel und lacht.

Zwei Teenager kommen aus einem der Säle. Sie haben sich „Der Spion von nebenan“ angeschaut. Den Raum hatten sie praktisch für sich allein. Und doch war’s ein Erlebnis. „Es war toll. Filmabende daheim sind nicht dasselbe“, sagt einer der beiden.

Blockbuster lassen noch auf sich warten

Heß und Schehl wollen in „Der Fall Richard Jewell“. Den Daniel-Radcliffe-Streifen „Guns Akimbo“ will an diesem Abend niemand sehen. „Die Leute warten vor allem auf die neuen Filme. Wir hoffen, dass die Filmverleiher nicht noch mehr Blockbuster aufschieben“, sagt Zimmel.

Doch es sieht schlecht aus: Regisseur Christopher Nolans Thriller „Tenet“, der bereits als Retter des Kinosommers gehandelt wurde, ist gerade wieder verlegt worden: vom 30. Juli auf den 12. August. Auch Disneys „Mulan“-Realverfilmung ist in den USA vom 23. Juli auf den 21. August verschoben. Die meisten amerikanischen Lichtspielhäuser haben wegen Corona noch geschlossen. Die Premieren sollen erst dann laufen, wenn möglichst viele Kinos ihren Betrieb wieder aufgenommen haben.