Zehn Jahre nach dem frühen Tod des Landauer Unternehmers und Kunstmäzens Dieter Kissel gewährt seine Stiftung Einblick in dessen fulminante Privatsammlung. Die Doppelausstellung in der Villa Streccius und dem Strieffler-Haus erzählt von Heimatgefühlen, freundschaftlichen Beziehungen und einem weiten Seelenleben.

Wo anfangen, wo aufhören, was auswählen, was zurücklassen in diesem Meer von Kunst, das sich in der stattlichen Gründerzeitvilla im Landauer Nordring 33 ausbreitet? Dieter