„Endlich ist es mir gelungen, Deutscher Meister zu werden“, freut sich Gerhard Metz vom TV Hatzenbühl: Erster bei den Senioren-Meisterschaften im Gerätturnen in der Altersklasse 60 bis 64 Jahre in Troisdorf.

„Am Barren gelang mir alles. Ich turnte an diesem Gerät so gut wie noch nie“, sagte der 61-Jährige. Seit 16 Jahren nimmt er an diesen Meisterschaften teil. 2020 fielen sie coronabedingt aus, vor zwei Jahren musste er aufgrund einer Schulteroperation passen. Zweimal war er schon Zweiter. Diesmal gelang es dem bei der Werkstatt der Lebenshilfe in Wörth beschäftigten Sportlehrer, den favorisierten Wolfgang Werner, ehemaliger Leistungsturner der DDR, auf den zweiten Platz zu verweisen.

Die besten drei Geräte des Fünfkampfs (Boden, Pauschenpferd, Sprung, Barren und Reck) kamen in die Wertung. Metz hatte 0,75 Punkte Vorsprung.