Peter Weibel liebt Bücher. 120.000 davon nennt sein eigen. Wenn der Österreicher Ende März nach 25 Jahren das ZKM verlässt, plant er für seine Schätze ein bewohnbare Bibliothek.

Papierberge, Bücher, Tüten, Kartons und Fotos besetzen im Büro nahezu jeden freien Zentimeter. Mittendrin sitzt Peter Weibel - Medien- und Aktionskünstler, Theoretiker, Kurator, Vordenker, Provokateur. Er würde ja gerne aufräumen, dürfe aber nicht, sagt er grinsend und verweist auf das Schild an der Tür: „Das Büro wurde zum Weltkulturerbe erklärt.“

Am 5. März wird Weibel 79 Jahre. Ans Aufhören denkt er aber keineswegs. Er will weiter als Nomade zwischen Wissenschaft und Kunst pendeln, und seine Worte werden vermutlich weiter so aus ihm heraussprudeln, dass die meisten Zuhörer ihm kaum folgen können. Weibel ist keiner, der irgendwo verharrt. Immer auf dem Sprung.

Leben im Aufzug

„In Wien will ich zwei Container-Türme für meine Bücher bauen“, sagt Weibel. Der Clou ist ein Aufzug in der Mitte. Der soll nicht zu einer Wohnung führen, sondern diese ersetzen. „Der Aufzug ist die Wohnung. Ich werde also in einem großen Lastenaufzug arbeiten, schreiben und schlafen.“ Im Erdgeschoss soll es ein Bad geben. Eine Küche brauche er nicht – zum Essen gehe er ins Restaurant.

1999 hatte er von Heinrich Klotz den Direktorenposten im neuartigen ZKM übernommen. Weibel hat das heutige Profil entwickelt und das in einer riesigen ehemaligen Waffenschmiede untergebrachte Zentrum zur international beachteten Denkfabrik gemacht. Mit seiner Sammlung von über 10.000 Kunstwerken vornehmlich der Medienkunst ist es heute ein angesagtes Museum. Es hat aber auch Labore und Forschungsarchive, die viele Künstler anlocken.

Provokateur an der Hundeleine

Immer in Bewegung war auch sein Werdegang: 1944 im ukrainischen Odessa geboren und in Heimen und Internaten aufgewachsen, studierte Weibel in Paris und Wien Medizin, Mathematik, Philosophie, Literatur und Film. Seine frühe Auseinandersetzung mit der Medienkunst verschaffte ihm Lehraufträge in Wien, Kanada, Kassel und New York. Mit seinem Namen verbunden ist die „Ars Electronica“ in Linz, in den 1980er-Jahren das wichtigste frühe Forum für Medienkunst. Nach dem Aufbau des Instituts für Neue Medien an der Frankfurter Städelschule kam er ans ZKM.

Weibel arbeitete als Aktions-, Video-, Sound- und Fotokünstler, aber auch als Theoretiker und Wissenschaftler. Er ist einer, der mit Sprache, Bildern und Medien experimentiert - und gerne provoziert. So führte ihn seine frühere Partnerin, Künstlerin und Skandal-Feministin Valie Export 1968 an der Hundeleine auf allen Vieren durch die Straßen Wiens. Und aus Protest gegen ein Urteil wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses ließ er sich 1973 für mehrere Stunden seine Zunge in Beton einmauern. Beim Herausmeißeln blieb etwas hängen; seitdem fehlt Weibel ein Stückchen Zunge.

„Wunderbare Zeit in Karlsruhe“

Trotz „gelegentlicher Auseinandersetzungen mit der Politik“ schwärmt Weibel von einer wunderbaren Zeit in Karlsruhe: „Das ZKM war ein Raumschiff mit unglaublicher Flughöhe.“ In Wien will er weiter in virtuellen Welten schweben und eine Geschichte der Digitalisierung verfassen – umgeben von seinen 120.000 Büchern.

Bevor Weibel zu seiner Lebensgefährtin Susanne Widl nach Wien zieht, wartet allerdings noch etwas Arbeit auf ihn: Er muss für seinen Nachfolger, den britischen Kurator und Museumsleiter Alistair Hudson, den Schreibtisch aufräumen und sein letztes ZKM-Projekt über die Bühne bringen: „Renaissance 3.0“ befasst sich mit neuen Allianzen von Kunst und Wissenschaft im 21. Jahrhundert. Beim Symposium am 25. und 26. März sind unter anderem Quantenphysiker und Biochemiker zu Gast sowie drei Nobelpreisträger, darunter Christiane Nüsslein-Vollhard.