Der georgische Nationalstürmer ist zurück im Wildpark - und geht nach derzeitigem Stand von einem Verbleib aus. Nach Igor Matanovics Abgang dürfte er für die Karlsruher noch wichtiger werden.

Karlsruhe (dpa/lsw) - EM-Teilnehmer Budu Siwsiwadse wird nach derzeitigem Stand wohl auch in der kommenden Saison für den Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC auflaufen. «Ich weiß nicht, was noch passiert, aber zu 90 Prozent bleibe ich in Karlsruhe», sagte der Stürmer den «Badischen Neuesten Nachrichten».

Siwsiwadse war mit der georgischen Nationalmannschaft bei der EM in diesem Sommer überraschend ins Achtelfinale eingezogen. Insgesamt kam der 30-Jährige während des Turniers zu zwei Kurzeinsätzen. Am Mittwoch stieg er wieder ins Training des KSC ein.

Auch Karlsruhes Sportchef Sebastian Freis hatte zuletzt mitgeteilt, dass er von einem Verbleib des Angreifers im Wildpark ausgehe. Siwsiwadse erzielte er in der vergangenen Saison zwölf Liga-Tore für den KSC. Sein Vertrag läuft noch bis zum 30. Juni 2025. Nachdem Igor Matanovic im Anschluss an seine Leihe zu Eintracht Frankfurt zurückgekehrt ist, dürfte Siwsiwadse in der Offensive der Badener noch wichtiger werden.