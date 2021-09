Weniger Ausrichter, viel weniger Starter als vor Corona. Deshalb werden an einem Tag zwei Wertungsläufe zur ADAC-Pfalzmeisterschaft im Jugend-Kart-Slalom gefahren – wie beim Renntag des Allgemeinen Motorsport-Clubs „Südpfalz“ Insheim (AMC) in Offenbach.

Gefahren wurde auf dem Gelände der Südpfalzwerkstatt III in Offenbach. Dort gestalteten die Verantwortlichen einen Parcours für die acht- bis 18-jährigen Piloten.

Der Motorclub Haßloch ist auf dem besten Weg, wieder zur pfälzischen Hochburg im Jugend-Kart-Slalom zu werden. Nach den beiden Mannschaftssiegen vor kurzer Zeit im Maikammer folgten nun erneut zwei Tagessiege. Die Piloten Elias Frey, Christian Romberg und Maximilian Vierling gewannen die Mannschaftswertung.

Nur in einer Klasse zwei Sieger

Maximilian Vierling aus Harthausen dominierte in der Klasse der Jahrgänge 2012 bis 14 in beiden Wertungen. In der ersten Wertung lag er klar vor Lina Marie Schneider vom AMC, in der zweiten hatte er 6,77 Sekunden Vorsprung auf Silas Schöfer aus Maikammer. Lediglich in der Klasse der Jahrgänge 2010/11 gab es zwei verschiedene Klassensieger. Während Jan Stutz aus Rödersheim die erste Wertung mit einem Vorsprung von 2,03 Sekunden vor Tessa Schäfer aus Vollmersweiler gewann, musste er sich im zweiten Wettbewerb Alexander Schneider aus Speyer, Pilot vom Motorclub Haßloch, knapp geschlagen geben. Schäfer ist eine der AMC-Pilotinnen. Im zweiten Lauf erreichte sie den fünften Platz.

Samuel Linus Kettenbach aus Neustadt bringt wieder Spannung in die Klasse der Jahrgänge 2008/09. Mit einem hauchdünnen Vorsprung von 88 Hundertstelsekunden gewann er die erste Wertung, in der zweiten Wertung lag er vor Nicolas Tarin aus Haßloch.

Elias Frey zweimal vor Noah Müller

Elias Frey aus Gommersheim beherrscht die Klasse der Jahrgänge 2006/07. Bei vier Starts hat er vier Klassensiege eingefahren und gilt als der große Favorit auf die ADAC-Pfalzmeisterschaft. Im ersten Abschnitt hatte er einen Vorsprung von 1,64 Sekunden und im zweiten Abschnitt einen Vorsprung von 1,42 Sekunden auf Noah Müller aus Landau.

Bei seinem zweiten und dritten Klassensieg hatte es Christian Romberg aus Neustadt in der Klasse der Jahrgänge 2002 bis 2005 diesmal nicht leicht. Beim ersten Erfolg betrug sein Vorsprung 73 Hundertstelsekunden auf Rico Kuntz aus Annweiler und weitere Zehntel auf Alina Reinberger (Herxheim). Beim zweiten war er um 97 Hundertstelsekunden schneller als Philipp Bereswill aus Mutterstadt. Reinberger war wieder Dritte.